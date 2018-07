Kraan wijkt voor festival Fundays 05 juli 2018

Het stadsbestuur heeft de bouwkraan op het Kerkplein naast de Onze-Lieve-Vrouwekerk laten verwijderen. De kraan stond er in het kader van werken in de klokkentoren, waar in november een beiaard geïnstalleerd wordt. Maar het gevaarte stond in de weg van de organisatoren van de Fundays, het driedaagse festival dat vrijdag begint op het Kerkplein. "De kraan zal ook pas terugkeren na het bouwverlof, dat komende vrijdag begint", zegt schepen van Cultuur Steven Omblets (CD&V). (VDWT)