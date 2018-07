Kraan voor beiaard belemmert podia Fundays 03 juli 2018

02u38 0 Aarschot De werken aan de beiaard op het Kerkplein hinderen de organisatie van de Fundays, het festival dat dit weekend doorgaat.

"Net op die plaats moeten wij ons podium voor andersvaliden zetten, want daar zitten de aansluitingen voor de toiletten", zeggen Dirk Van de Gaer, Danny Jennes en Serge Smets.





"We hebben de aannemer gevraagd om de kraan te verplaatsen, maar die acht dat onmogelijk op zulke korte tijd", zegt Marc Van Eyck van het Beiaardcomité. "Dit zijn uitzonderlijke werken die maar eens in de 440 jaar plaatsvinden. De kraan stond er trouwens al begin mei, maar pas vorige week zag de dienst Cultuur dat ze in de weg stond."





Fundays is dit weekend toe aan de veertiende editie. "De Duitse Schlagerprins Otto Lagerfett wordt onze speciale gast op zondag. We vervullen de wens van Kevin Van Den Bosch, bekend van 'Down the Road'. Zaterdag zal hij met Patje Krimson op het podium staan."





Meer info: www.fundaysaarschot.be. (VDWT)