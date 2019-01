Kookles voor Wolfsdonkse paté Geert Mertens

15 januari 2019

De Landelijke Gilde van Wolfsdonk organiseert een kookles voor het bereiden van ambachtelijke Wolfsdonkse feestpaté en kop. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven voor de lessenreeks. Die start op vrijdag 18 januari om 19 uur in zaal Den Abt in het Dorp. Deelname is gratis maar je moet wel snel zijn: de deelname is beperkt tot twaalf personen. Inschrijven via danckers-degroote@telenet.be