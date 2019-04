Koninklijke Harmonie speelt tijdens Trefdag in Peutie VDWT

De Koninklijke Harmonie Oud-Strijders van Aarschot werden ontvangen in Peutie, waar 250 oudgedienden van de zesde groep CIS hun Trefdag hielden. De stad Aarschot heeft al 56 jaar het peterschap over deze militaire eenheid. Aan de monumenten voor overleden militairen werd een optocht gehouden en hulde gebracht. De Koninklijke Harmonie van Oud-strijders zorgde voor de muzikale omlijsting. Solist Yves Van Gelder blies het Te Velde en The Last Post. Nadien gaf de harmonie een concert onder leiding van dirigent Norbert Op de Beeck. De muzikanten van de harmonie kregen een speciaal kenteken dat zij voortaan op hun uniformen dragen. In zijn dankwoord benadrukte de korpscommandant de nauwe band met de Koninklijke Harmonie en maakte alvast een afspraak om op 8 mei in Aarschot het einde van de Tweede Wereldoorlog te herdenken.