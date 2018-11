Klokkenparade gaat inhuldiging Vredesbeiaard vooraf Geert Mertens

09 november 2018

Zondag is het zover. Dan wordt de Aarschotse Vredesbeiaard ingehuldigd. Wie hem voor het eerst wil horen, wordt op zondagnamiddag in het centrum van de stad verwacht. Het eerste concert wordt voorafgegaan door een grootse klokkenparade door het stadscentrum.

“De parade wordt een spektakel”, klinkt het. “Er lopen heel wat enthousiastelingen in mee waaronder verschillende Aarschotse verenigingen. Er zijn dansers, steltenlopers, trommelkorpsen, fanfares, figuranten in klederdracht, praalwagens en een rijdende beiaard. Ook percussiegroep DrumSpirit, de winnaar van ‘Belgium’s Got Talent’, loopt mee. Verder kan je Lowieke de Kasseistamper, de nieuwe Aarschotse stadsreus, in primeur bewonderen.”

De parade vertrekt om klokslag 13.30 uur aan het Stedelijk Museum in de Elisabethlaan. Daarna gaat het langs de Schaluinevest, Gasthuisstraat, Bogaardenstraat, Theo De Beckerstraat, Grote Markt, Martelarenstraat, Leuvensestraat, Bonewijk, Albertlaan en het Begijnhof. Rond 15.45 uur is de aankomst gepland op het Hertogelijk Plein aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk.

Daar zal het grote publiek een levensechte kopie van de Aarschotse Vredesbeiaard kunnen bewonderen. Om 16.10 uur speelt de gekende beiaardier Jo Haazen het inhuldigingsconcert met als eerste nummer ‘Dan zal de beiaard spelen’ van Peter Benoit.

Wil je de Aarschotse Vredesbeiaard graag bezoeken? Dat kan vanaf januari onder leiding van een stadsgids. Na een beklimming van drie verdiepingen sta je tussen de 51 gloednieuwe klokken. Je komt ook heel wat te weten over de geschiedenis van de Onze-Lieve-Vrouwekerk, het landschap, de vleermuizen en de slechtvalk die in de kerktoren leven.