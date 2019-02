Klimaatproblematiek inspiratiebron voor schoolmusical Geert Mertens

23 februari 2019

150 leerlingen van de Onze Lieve Vrouw van Fatimaschool brengen nog het hele weekend de musical ‘Uit liefde voor de aardbol’ in de Gijmelse parochiezaal. Met de musical wil de jeugd aandacht vragen voor de klimaatproblematiek. Het was trouwens de eerste keer dat er groene stroom werd opgewekt in de zaal door twee leerlingen die op fietsen reden.

“In een razendsnel tempo verbruiken we grondstoffen en energievoorraden, tal van diersoorten sterven uit of worden met uitroeiing bedreigd, oceanen veranderen in een plastic brij, onze manier van leven tast het klimaat aan en zorgt steeds voor meer natuurcatastrofes”, aldus directeur Gerda Vandegaer. Ook in de school krijgt de klimaatproblematiek alle aandacht. “Het leeft onder de leerlingen.”

Het was dus niet zo verwonderlijk dat de leerlingen en school hun jaarlijkse musical rond dit thema wilde opbouwen. “Misschien laat de musical ieder van ons even nadenken over hoe we ons steentje kunnen bijdragen om het milieu terug gezond te maken”, klinkt het. “Een soort muzikale levensles, vreugdevol maar daarom niet minder waardevol en met de jeugd in een sleutelrol bij de redding van onze aardbol.”