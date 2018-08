Klimaatmobiel leert Aarschottenaars duurzaam verbouwen 14 augustus 2018

02u33 0 Aarschot De 'klimaatmobiel' van Vlaams-Brabant staat tot en met zaterdag op de Grote Markt in Aarschot. Je kan er uitleg krijgen over energiebesparende maatregelen in je huis, over premies en leningen als je duurzaam wil verbouwen.

"De klimaatmobiel past in het burgemeestersconvenant dat de Co2-uitstoot wil verminderen", zegt burgemeester André Peeters (CD&V). "Alle Aarschottenaren die renovatieplannen hebben raad ik aan eens binnen te springen."





De twee 'benocatiecoaches' Klaas Winter en Dimitri Ruytings ontvangen burgers met uitleg over hoe je kan 'benoveren': je huis beter renoveren. "Je krijgt bij ons advies voor duurzaam (ver)bouwen", zegt Winter. "We maken een stappenplan op en een kosten-batenanalyse. Daarnaast promoten wij ook groepsaankopen voor muurisolatie, dubbel glas en zonnepanelen. De mobiel rijdt door het Hageland sinds maart. De provincie heeft al 6.000 aanvragen binnen, vooral voor zonnepanelen. We werken ook steeds met lokale installateurs, zodat de plaatselijke economie wordt gestimuleerd."





Een afspraak maken is niet nodig. Voor meer info neem je best contact met het woonloket van de stad. Om meer te weten over de benovatiecoach surf je naar www.vlaamsbrabant.be/benovatiecoach. De komende weken stopt de mobiel ook in Bekkevoort, Tienen en Zoutleeuw. Van 1 tot en met 6 oktober komt hij weer langs in Aarschot. (VDWT)