Kleinzoon Bob Marley komt naar De Klinker Club

10 februari 2019

Jo Mersa Marley, de kleinzoon van Bob Marley, treedt op in De Klinker Club op donderdag 25 april. Met zijn liveband herdenkt hij de verjaardag van zijn grootvader, the King of Reggae. Jo Mersa Marley komt uit een muzikale familie. Zijn muziekstijl leunt aan bij die van zijn oom Damian: dancehall ritmes en rappen over reggae, met crossover naar andere muziekgenres. Aarschot is één van zijn vijf Belgische concerten in België.