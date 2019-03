Klankbord Dierenwelzijn onderzoekt opstart nieuw asiel Stad gaat ook verder met sterilisatiecampagne zwerfkatten Geert Mertens

21 maart 2019

00u02 0

Het stadsbestuur onderzoekt welke mogelijkheden er zijn om met een nieuw asiel van start te gaan. Dat is gezegd tijdens het eerste Klankbord Dierenwelzijn. Dierenwelzijn staat hoog op de agenda van het nieuwe stadsbestuur. Zowel een intergemeentelijk asiel als een gedragen asielwerking door verenigingen kan ondersteund worden. Daarnaast werd ook de sterilisatiecampagne onder de loep genomen en wordt er werkt gemaakt van sensibilisering.

“Zowel in de regio Noord-Hageland als in de Zuiderkempen ontbreekt een makkelijk bereikbaar dierenasiel”, klinkt het. Het asiel Animalibus van Aarschot sloot in november 2017 de deuren. Eind deze maand verdwijnt ook Dierenbescherming De Schakel in Sint-Joris-Winge.

“Daar waar de meeste gemeenten in onze regio een overeenkomst hebben met de asielen van Leefdaal en Mechelen, kan de opstart van een intergemeentelijke samenwerking soelaas bieden”, horen we. “Voor de inwoners biedt een lokaal asiel alvast een grote meerwaarde.”

Vanuit het Klankbord wil de stad Aarschot duurzame initiatieven voor een lokale asielwerking ondersteunen. “Door de opstart van een netwerk of dierenweefsel waarin alle verenigingen en vrijwilligers elkaar vinden, kan er kennis uitgewisseld worden. Bovendien kunnen de betrokken partijen elkaar ondersteunen op het vlak van opvanggezinnen, therapiewerking, informatie...”

De stad is alvast blij met het enthousiasme van de verenigingen die hun beste beentje willen voorzetten.

Het Klankbord nam ook de gemeentelijke sterilisatiecampagne voor zwerfkatten uitgebreid onder de loep. “Sinds de opstart van de Aarschotse campagne werden maar liefst 1.800 zwerfkatten gesteriliseerd.”

De stad wil de lokale verenigingen graag meer betrekken bij het project. “In de toekomst zullen de dierenverenigingen jonge zwerfkittens uit het sterilisatieproject kunnen halen om ze voor adoptie aan te bieden”, bevestigt schepen Isabelle Dehond (Open Vld). “Zo kunnen we ons stedelijk zwerfkattenbeleid verbeteren. Iedereen op ons grondgebied kan gebruikmaken van het project voor de zwerfkatten. Voor een specifieke doelgroep bekijken we of we het project nog kunnen uitbreiden naar huiskatten.”

Er is ook nood aan sensibilisering. “Met gerichte infocampagnes kan je veel problemen vermijden”, klinkt het uit de mond van de verenigingen. Niet elke nieuwe eigenaar kan correct inschatten wat de impact van een pup, poes of pony is. Elk dier heeft immers specifieke behoeftes. De juiste informatie is belangrijk om ervoor te zorgen dat nieuwe eigenaars een weloverwogen keuze maken.

Voor meer informatie over het Klankbord Dierenwelzijn kan je terecht bij de dienst Leefmilieu op het nummer 016 55 03 82 of via milieudienst@aarschot.be.