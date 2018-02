Kiwanis en Wit-Gele Kruis zijn gul voor Huize de Veuster 01 februari 2018

Huize de Veuster uit Tremelo heeft onlangs tijdens zijn jaarlijkse nieuwjaarsreceptie haar sponsors en vrijwilligers van het afgelopen jaar bedankt. In 2017 mocht het bezigheidstehuis voor mensen met een beperking van verschillende sponsors in totaal meer dan 20.000 euro aan giften ontvangen. Uit onze regio verzamelde Kiwanis Tielt-Winge al jarenlang een trouw sponsor van Huize de Veuster, met haar initiatieven 3.650 euro in. Medewerkers van het Wit-Gele Kruis Aarschot bakten voor 1.587 euro koekjes. Het geld zal worden gebruikt voor de 300.000 euro kostende uitbreiding die de voorziening binnnekort wil realiseren.





De uitbreiding betref de bouw van vijf extra kamers bovenop het nog recente paviljoen De Zonnebloem.





(SPK)