Kinderen zingen tijdens Gijmelse kerstmarkt Tom Van de Weyer

08 december 2018

19u25 0

De Gijmelse Kerstmarkt bracht zaterdag twaalf verenigingen samen uit Gijmel, Langdorp en Wolfsdonk. In de parochiezaal De Schrans stelden hobbyisten en knutselaars zelfgemaakte kerstcadeaus voor. De laatste jaren zet de markt naast eettentjes steeds meer in op lokaal talent. De namiddag werd geopend door de Koninklijke fanfare Sint-Pietersvrienden. Daarna was het de beurt aan de kinderen van de vrije basisschool. Op het podium zongen ze kerstliederen. Als beloning mochten ze nadien in de kerk luisteren naar een kerstverhaal van de Aarschotse vertellers.