Kies bewust voor een dier, geef ze niet zomaar cadeau Kristien Bollen

13 december 2018

18u31 0

De provincie Vlaams-Brabant roept met haar campagne ‘Kies bewust voor een dier. Geef ze niet zomaar cadeau’ op om niet zomaar een dier cadeau te doen in de eindejaarsperiode.

Met het eindejaar in zicht, komt ook de tijd van cadeautjes dichterbij. Vaak worden dieren cadeau gedaan.‘Een dier wordt vaak gezien als een origineel cadeau. Maar helaas worden veel van deze dieren nadien aan hun lot overgelaten of ze komen terecht in een asiel. Wie een dier cadeau krijgt, is hier vaak niet op voorbereid of heeft niet de mogelijkheden om het dier goed op te vangen. De keuze voor het aanschaffen van een dier moet dan ook een bewuste keuze zijn die je zelf maakt. Met deze poster- en postkaartencampagne sensibiliseren we de inwoners van Vlaams-Brabant om geen dier cadeau te doen én om goed na te denken alvorens je een dier in huis haalt’, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor dierenwelzijn. De campagne wordt verspreid via sociale media en via posters en postkaarten.