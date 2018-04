Kevin Garcia neemt ontslag als raadslid 26 april 2018

02u51 0

Kevin Garcia, voormalig fractieleider van N-VA, besliste om zijn mandaat in de Aarschotse gemeenteraad neer te leggen. "Kevin heeft me geïnformeerd dat hij zijn mandaat neerlegt", aldus voorzitter Frans Deboes van de Aarschotse gemeenteraad. Vorige maand nam Annick Geyskens, de nieuwe lijsttrekker van N-VA voor de gemeenteraadsverkiezingen, het fractieleiderschap al over van Garcia. De voorbije jaren vond er een hele stoelendans binnen de partij plaats. Oorspronkelijk had N-VA zes zetels maar ondertussen zetelen Jos Bruynincx, Robert Nijssens en Helen Nijs als onafhankelijk raadslid. Robert Nijssens verving eerder Willy Van Edom, die opstapte, en Helen Nijs kwam in de plaats van Fik Meulenbergs. Kevin Garcia gaf nog geen reactie over het waarom van zijn ontslag als gemeenteraadslid. (GMA)