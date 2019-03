Keuringsdienst BTV vestigt zich in Aarschot “We geven ook opleidingen tot technisch inspecteur” Tom Van de Weyer

17u59 1 Aarschot De keuringsdienst BTV heeft een nieuwe uitvalsbasis in de Nieuwlandlaan in Aarschot. “We zoeken voortdurend nieuwe medewerkers. Technische inspecteurs zijn misschien niet geliefd, maar de job biedt grote werkgelegenheid. In Aarschot leiden we inspecteurs op.”

Het Technisch Bureau Verbrugghen, dat bekendstaat als BTV (Betrouwbare, Technische en Vriendelijke controles) doet de keuring van gasleidingen, machines en elektrische installaties bij bedrijven en particulieren. Met 430 werknemers is BTV een van de grootste erkende keuringsdiensten in België. Het heeft zich nu gevestigd in het industriepark van Aarschot.

“We zijn verhuisd uit Baal, waar plaatsgebrek was”, zegt sectormanager Wim Vercammen. “Ons personeel is in vijf jaar verdubbeld. We hebben nu 40 mensen in dienst, maar zoeken nog steeds nieuwe medewerkers voor de regio Aarschot.”

“Inspecteurs worden vaak gezien als de boeman die alles komt afkeuren, maar uiteindelijk sluit ons werk zo veel mogelijk gevaren en risico’s uit. Het is bovendien een branche met veel kansen. Hier in Aarschot leiden we kandidaten op tot inspecteur. Ze krijgen ook geregeld bijscholing over de veranderende technologieën in bijvoorbeeld zonnepanelen, gsm-masten en hoogspanningsrelais.”

“Het profiel van een inspecteur is een wat oudere persoon met een technische achtergrond. 50-plussers zijn een moeilijke doelgroep op de arbeidsmarkt. Bij ons komen ze zeker aan de bak. Schoolverlaters of mensen zonder ervaring, maar die wel affiniteit met techniek hebben, kunnen bij ons opgeleid worden in enkele maanden.”

“Deze job is in expansie omdat de wetgeving steeds nieuwe regels voorziet om met alles in orde te blijven. Voor een nieuwbouw moet je vandaag tot 15 verschillende keuringen laten uitvoeren, van de riolering tot de gasaansluiting. Als we iets afkeuren is het vaak omdat de klant verdwaalt in het kluwen van regeltjes. Het volstaat dat een kabel niet op de juiste hoogte werd vastgemaakt.”

“We hebben een waaier aan specialiteiten. De energiebronnen bij mensen thuis moeten gecontroleerd worden, maar ook de energiezuinigheid en brandveiligheid van een huis. In de industrie moeten de machines en kranen aan alle veiligheidsvoorschriften voldoen. We inspecteren ook liften en hoogspanningscabines. Voor specifieke normen die gelden in bijvoorbeeld ziekenhuizen en zorgcentra hebben we enkele hooggekwalificeerde inspecteurs, die over heel Vlaanderen werken.”

“Voor de standaardkeuringen bedienen we vanuit Aarschot klanten in het Hageland en Leuven. Onze inspecteurs komen uit deze regio. We vinden het belangrijk dat de klanten in hun eigen streektaal worden aangesproken, dat schept vertrouwen.”

Info op www.btvcontrol.be