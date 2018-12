Kerstman woont tot 31 december in binnenstad Geert Mertens

19 december 2018

08u18 0

De toekomstige foodmarket ‘De Met’ in de Theofiel De Beckerstraat is omgevormd tot het ‘Huis van de Kerstman’. In totaal werden er 200 palletten en werd de plaatselijke kringwinkel leeggehaald om het huis wat vorm te geven. “Met de vrijwilligers hebben we tien dagen lang gewerkt om alles tijdig in orde te krijgen”, zegt Lily Schrijvers die de kerstman persoonlijk naar Aarschot haalde. “Het was een ruwbouw. In totaal werken we samen met 28 plaatselijke ondernemingen.”

Tot en met 31 december kan je op bezoek komen bij de kerstman en kan je komen kijken hoe hij woont, eet, slaapt, werkt... Ondertussen kan iedereen leuke foto’s maken. In het Santafé kan je iets drinken. “Voor de kinderen hebben we, in samenwerking met de bibliotheek, ook een boekenhoekje geïnstalleerd”, zegt ze. “Kinderen, die geen boekjes hebben, kunnen er eentje nemen maar kinderen die veel boekjes hebben kunnen er ook eentje achterlaten.”

Er werd een heel programma uitgewerkt. “Op donderdag 20 december is er een cursus creatief rietvlechten, zondag kan je brunchen met de kerstman. Op kerstdag zelf staat Aarschot Zingt op het programma onder leiding van de kerstman... Eén van de hoogtepunten is ook de komst van de enige echte Coca-Cola Kersttruck op zondag 30 december. Die dag zullen er twee kerstmannen van de partij zijn.”

Voor meer informatie kan je terecht op de Facebookpagina van het ‘Huis van de Kerstman’ of de website hetgasthuis.be.