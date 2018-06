Kerkstraat is voortaan schoolstraat 14 juni 2018

02u34 0

De Kerkstraat in het gehucht Ourodenberg is voortaan een schoolstraat. Twee keer per dag wordt het begin en einde van de straat gedurende een half uur afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.





Deze maand start het als proefproject maar vanaf september wordt ze definitief. Concreet mag er niet met de wagen gereden worden elke morgen tussen 8.15 en 8.45 uur. Op maandag, dinsdag en donderdag van 15.30 tot 16 uur. Op vrijdag van 14.45 tot 15.15 uur en op woensdag van 11.15 tot 11.45 uur.





Fietsers en voetgangers zijn wel toegelaten. Bewoners, die in de zone wonen, kunnen ook altijd buitenrijden. (GMA)