Keramiste geeft demo raku stoken tijdens Erfgoeddag VDWT

15 april 2019

18u04 0

Keramiste Genoveva Eyckmans geeft een demonstratie raku stoken tijdens Erfgoeddag, op zondag 28 april. Raku is een Japanse kunstvorm waarbij aardewerk in een oven wordt geglazuurd en vervolgens gerookt in een ton. Van 14.30 tot 18 uur toont Eyckmans in de Museumtuin van het Gasthuis de grondstoffen voor het glazuurrecept en de veelzijdigheid van de techniek. Die dag van 11 tot 12 uur geeft ze ook een gratis workshop klei voor kinderen in de Gasthuiskapel. Het Gasthuis ligt aan de Elisabethlaan 103. Info op www.hetgasthuis.be/museum