Kasseistamper krijgt eigen kostuum Vrijwilligsters van CC Gasthuis kleden historische stadsfiguur aan Tom Van de Weyer

24 december 2018

14u05 0 Aarschot Vier vrijwilligsters van Cultuurcentrum Het Gasthuis hebben De Aarschotse Kasseistamper weer tot leven gewekt. Ze ontwierpen voor hem een kostuum. Louis Peeters van de Gidsenbond zal het dragen tijdens rondleidingen door de stad.

De vier ‘Gasthuissisters’ zijn niet aan hun proefstuk toe. Ze leerden elkaar kennen in 2014 tijdens de voorbereidingen van de evocatie van Bloednacht. “Voor dat grote openluchtspektakel hadden wij de kostuums gemaakt van 70 figuranten. Ook de Belleman hebben we in het nieuw gestoken.”

“Onlangs vroeg Louis Peeters van de Aarschotse Gidsenbond ons om een kostuum voor hem te maken. Andere steden hebben een plaatselijke historische figuur die de bezoekers rondleidt. In Diest kan je met de nachtwaker door de stad wandelen. In Leuven heb je het begijntje Christina. Wij hebben onze Kasseistamper tot leven gewekt.”

“De Kasseistampers waren de nachtwakers in de 18de eeuw”, vertelt Louis. “In die tijd waren de straten van Aarschot aartsdonker. Er werd geroofd en gevochten. De stadwakers moesten toezicht houden tot middernacht. Daarna trokken ze de kroeg in om zich te bezatten. Hun vrouwen stapten kwaad naar den dossaerd (de burgemeester van toen). De stadswachten moesten voortaan met hun klompen en een zware lans op de kasseien bonken om te laten horen dat ze aan het werk waren. Vandaar komt de bijnaam.”

“Over de kledij van de nachtwakers bestaan geen geschreven bronnen. Ons ontwerp is gebaseerd op foto’s van het beeldje dat stond op de pomp op de hoek van de Martelarenstraat”, zegt coördinator Christa Goethuys. Ze is bij de heemkundige kring en heeft heel wat geschiedkundig opzoekwerk gedaan.

“Het pak is geheel van wol, want in die tijd waren er geen synthetische stoffen. We hebben het de drager gemakkelijker gemaakt door de korte pofbroek iets langer te maken, wat bovendien eleganter toont. Als kleuren hebben we gekozen voor zwart en zilver. Dat zijn de kleuren op het wapenschild van Aarschot.”

“We kunnen goed samenwerken, want onze kwaliteiten zijn complementair”, zeggen de dames. Ria Lauvrijs is lerares Mode in Westerlo. Zij heeft de basispatronen gemaakt. Gina De Block heeft het embleem geborduurd. Nadine Smets heeft met creatief oog alle details op punt gesteld. “Het pak is geheel op maat gemaakt van Louis, die maar klein van gestalte is. Als er vraag komt naar meer rondleidingen, kunnen we nog en groter exemplaar bijmaken voor een andere gids.”

“Het zit best comfortabel. Mij is gezegd dat ik geen onderbroek hoef te dragen”, knipoogt Louis. “Het pak geeft de presentaties meer cachet. Voordien trok ik maar een kloffie aan uit de periode 1900. Bij het verhalenfestival in februari aan het kasteel van Schoonhoven zal ik eindelijk een authentiek kostuum dragen.”