Kandidate Miss Vlaams-Brabant krijgt kraam op Scherpenheuvelse markt 10 augustus 2018

Elise Van Diest (19) is kandidate Miss Vlaams-Brabant voor Miss België. Ze woont in Aarschot, maar is afkomstig van Scherpenheuvel-Zichem. Bij burgemeester Manu Claes kwam ze steun vragen voor haar project 'Miss Belgium Charity'. Het doel is een middelbare school te bouwen in Cambodja. Met familieleden zal ze de komende weken op markten staan om kleinigheden te verkopen. Claes beloofde Elise een kraampje vrij te houden op de zaterdagmarkt van 25 augustus.





(VDWT)