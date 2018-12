KAMSA neemt twee singles op voor Warmste Week ‘Kill it with love’ en ‘Fightin’ kwamen tot stand tijdens muziekles Tom Van de Weyer

07 december 2018

17u44 13 Aarschot Leerlingen van het vierde en zesde jaar van atheneum KAMSA hebben elk een eigen single opgenomen voor de Warmste Week. Vanaf zaterdag zijn ze te koop via iTunes, Spotify, Playstore, Applemusic, Amazon en Deezer. “We willen gerust uit onze studio komen en eens optreden als gezamenlijk koor”, klinkt het.

‘Kill it with love’ werd ingezongen door 23 leerlingen van het zesde jaar Humane Wetenschappen - Cultuur, met Laura Cornelis (18) als frontzangeres. Iedereen wees naar haar toen er een hoofdstem moest aangeduid worden. “Ik heb nog in een koor gezongen. Eigenlijk zing ik spontaan de hele dag. Noem een zin uit een liedje en ik start het refrein.”

‘Kill it with love’ is een uptempo-nummer, terwijl ‘Fightin’ een iets gevoeliger liedje is. Het werd ingeblikt door elf stemmen van het vierde jaar HUCU. De leadvocals zijn van Emilie Oddery en Eline Vandenhauten (allebei 15).

Muziekleraar Ludo Mallants gaf de aanzet door tijdens de lessen enkele basisakkoorden voor te stellen. “De leerlingen konden op de noten teksten schrijven die er volgens hen bijpasten. Zo kwamen de lyrics tot stand. Er zitten woorden bij van iedereen.”

“Een klein computerlokaal hebben we omgebouwd tot opnamestudio. De liedjes stonden in een dag op band, maar de hele productie duurde enkele weken. Naast de songs schrijven en opnemen, moesten ook de clips gemaakt worden en de verkoop werd voorbereid. Bij de singles werden videoclips gemaakt, die te zien zijn op YouTube. De animatiefilmpjes zijn gemaakt door Kiriyana Laureys (17). Anke Segers (17) ontwierp de bijhorende affiche voor de Warmste Week.”

“Niet iedereen heeft voluit meegezongen. De enkele jongens in het koor worden overstemd door de vele meisjes. Sommige vonden dat hun stem niet goed genoeg was of te laag. Het resultaat is verbluffend, als je bedenkt dat we maar één uurtje M.O. per week hebben.”

Veldritkampioen Sven Nys wordt peter van het project. Zijn zoon Thibau gaat immers naar school in KAMSA. “Sven heeft de teaser gedeeld op zijn Instagram. Het werd intussen 6.000 keer bekeken.”

De zangers dromen al verder dan hun studio op school. “Stel dat we worden gevraagd om ergens op te treden, dan gaan we dat zeker doen en ons erop voorbereiden. We gaan de nummers dan wel samen brengen, als één KAMSA-koor.” De schoolleiding toont belangstelling in een eerste optreden. “We zouden de nummers graag horen tijdens de proclamatie”, zegt Ilse Ooghe van de directie.

“Het zou geweldig zijn als we onze singles verder konden brengen dan Aarschot en scoren in de hitlijsten”, aldus de zangeressen. “Twee lokale zenders, Trendy FM en Radio Demerstad, hebben ons alvast op hun speellijst gezet.”

De songs zeggen allebei dat je niet bij de pakken moet blijven zitten en blijven vechten, ondanks grote tegenslag in je leven. De opbrengst gaat dan ook naar ‘Kom op tegen Kanker’. Op 18 december trekt een delegatie van KAMSA naar Wachtebeke, waar Studio Brussel zijn kamp opslaat tijdens de Warmste Week. “We gaan er ons project voorstellen en ook de eerste opbrengsten bekendmaken”, zegt Shana Van Eeckhaute, die er het woord zal voeren. “Hopelijk krijgen we een stukje live zendtijd.”