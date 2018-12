KAMSA Music al te horen op Radio 2 en Studio Brussel Tom Van de Weyer

12 december 2018

15u12 0

De twee singles die leerlingen van het atheneum KAMSA maakten voor de Warmste Week hebben een week na de release al de nationale radio bereikt. In ‘De Volgelingen’ op Radio 2 sprak Caren Meynen erover met wielerkampioen Sven Nys, wiens zoon naar school gaat in KAMSA. Nys is grote fan en beveelt de nummers warm aan. Muziekleraar Ludo Mallants werd geïnterviewd door Studio Brussel.

‘Fightin’ werd geschreven en opgenomen door het vierde jaar HUKU, ‘Kill it with love’ door het zesde jaar HUKU. Beide singles kan je kopen via iTunes, Spotify en andere kanalen. KAMSA Music is ook te vinden op Instagram. De opbrengst gaat naar Kom op tegen kanker.