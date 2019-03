Juwelen gestolen Kristien Bollen

26 maart 2019

Bewoners van een huis in de Rillaarsebaan in Aarschot stelden vanochtend rond 9.15 uur vast dat er ingebroken was. De daders forceerden een achterdeur en doorzochten alle kamers. Ze gingen aan de haal met juwelen.