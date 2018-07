Jonge triatlete Hanne Peeters verwelkomd door fans 13 juli 2018

De fanclub van jonge Aarschotse triatlete Hanne Peeters (16) stond haar op de luchthaven van Zaventem uitgebreid op te wachten.





Ze hadden immers iets te vieren, hun idool had zich kort voordien in een triatlon in het Spaanse Banyoles geplaatst voor de Jeugd Olympische Spelen in Buenos Aires in oktober van dit jaar. Dit deed ze door er tiende te worden, de beste twaalf kregen een ticket richting Argentinië. Haar fans, waaronder een flinke delegatie van het Aarschot Triathlon Team, waren in Belgische vlaggen gehuld en deden haar een mooi boeket bloemen cadeau. Hanne doet al zes jaar aan triatlon.





(SVDL)