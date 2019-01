Jonge ondernemer (20) wil Bedworld definitief in Theo de Beckerstraat vestigen Tom Van de Weyer

19 januari 2019

Jonge ondernemer Maxim Martens (20) heeft plannen om zijn speciaalzaak Bedworld definitief in de Theo de Beckerstraat te vestigen. Bedworld verkoop bedden, matrassen, boxsprings en bedlinnen. “Intussen is mijn pop-up hier in de vroegere Blokker al een jaar open. Ik heb de optie genomen om het pand beneden te kopen”, zegt Maxim. “Op de bovenverdieping gaat de eigenaar nieuwe appartementen bouwen. Dat werk start allicht over anderhalf jaar. Ik maak van de gelegenheid gebruik om de showroom helemaal herin te richten.”

Om zijn zaak alvast wat meer in de kijker te zetten, heeft Maxim een grote muurschildering op de gevel laten zetten. De maker is graffiti-artiest Vincent Huibers, die al grote kunstprojecten uitvoerde voor gemeenten en bedrijven in Nederland en Hasselt. Dit is zijn eerste werk in Aarschot.