Jeugdfilm ZOOks in CC Gasthuis 15 februari 2018

In CC Het Gasthuis wordt vrijdag de jeugdfilm ZOOks vertoond. Dat is een Vlaamse animatiefilm voor kinderen vanaf acht jaar. De prent vertelt het verhaal van een rebels tienermeisje dat naar het verboden woud trekt om de mysterieuze verdwijning van haar moeder te onderzoeken. Het hedendaagse sprookje is van de hand van Kristoff en Dimitri Leue. Onder anderen Matteo Simoni schittert als stem van één van de hoofdpersonages. Ook Frank Focketyn, Warre Borgmans en Wim Helsen zijn te horen. Tickets kosten 7 euro en zijn online verkrijgbaar. Meer informatie op www.hetgasthuis.be. (GMA)