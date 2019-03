JC De Klinker presenteert voorstelling ‘Trip’ VDWT

20 maart 2019

Jeugdcentrum De Klinker presenteert de theatervoorstelling ‘Trip’ op dinsdag 2 april. Voor deze gelegenheid wordt De Klinker Club omgebouwd tot een theaterzaal van 150 plaatsen. De voorstelling van O’Kontreir neemt je mee in het hoofd van een druggebruiker en laat je de andere kant ontdekken. Acteur Frank van Erum speelt ook de drugsdealer Renzo in de tv-serie Thuis. De voorstelling is geschikt voor jongeren vanaf 14 jaar en begint om 20 uur. Jeugdcentrum De Klinker ligt aan de Demervallei 14. De toegang is gratis. Meer info op www.jcdeklinker.be.