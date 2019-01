Jaak Cypers schittert opnieuw in ‘DNA Nys’ Witloofboer uit Gelrode ook in tweede seizoen van de partij Geert Mertens

17 januari 2019

17u54 0

Ja hoor, hij is er ook weer bij: witloofboer Jaak Cypers (71) uit Gelrode. Ondertussen een vaste waarde in de één-docu ‘DNA Nys’ dat terug van weg is geweest. Jarenlang was Cypers supporter van vader Sven Nys, ondertussen is het zoon Thibau geworden. De grote droom van Jaak: Thibau wereldkampioen veldrijden te zien worden bij de profs.

Sven verklapte ooit in een interview dat niet hij of Thibau de rode draad is door het programma ‘DNA Nys’ maar wel boer Jaak Cypers uit Gelrode. Superfan van vader en zoon Nys. Ook voor de tweede reeks, die focust op zoon Thibau en zijn ambitie om op het WK in Denemarken te schitteren, is hij van de partij. Cypers zat zelfs in de aankondigende trailer van het programma. Daarnaast komt ook de sportrichting van het Aarschotse koninklijk atheneum KAMSA, waar Thibau les volgt, in beeld.

“Eigenlijk zijn de makers destijds toevallig bij mij terechtgekomen”, herinnert Jaak zich. “Ik was witloof aan het lossen voor mijn zoon, die een boerderij heeft, toen ik een stort zag liggen. Opeens zag ik een busje rijden. Ik dacht dat het de sluikstorters waren en ging er op af om verhaal te halen.”

“Plots haalden ze een camera te boven en begonnen een renner te filmen, die in aantocht was: de Sven”, voegt hij eraan toe. “Ik heb hem goeiedag gezegd. De makers vroegen of ik hem kende. Ik heb geantwoord dat ik hem al kende van toen hij een kleuter was. Een half uur later later zijn ze teruggekomen om mij uitgebreid te filmen!”

Jaak kent de oudste Nys al van toen hij een kleuter was. “Ik heb altijd voor hem gesupporterd”, voegt hij eraan toe. “Neen, ik was niet zo iemand die met een caravan van koers naar koers trok en Sven lastig viel. Hij moest zich concentreren op zijn wedstrijd. Ik zou me niet goed voelen als het door mij kwam dat hij verloor.”

Ondertussen is hij supporter van Thibau Nys. Jaak gaat, zo lang hij kan, naar alle wedstrijden. Vorig jaar dacht Jaak niet dat Thibau ooit zo groot als zijn vader zou worden maar ondertussen begint hij toch wat te twijfelen. “Het palmares van Sven is indrukwekkend”, zegt hij. “Dat evenaren is niet mogelijk. Voor ik sterf, zou ik Thibau graag wereldkampioen bij de profs zien worden. Dat is mijn grote droom.”

Het dorp Gelrode kende Jaak al langer maar nu kent ook de rest van Vlaanderen hem. Van overal in het land spreken ze hem op de koers aan. “Dan zeggen ze dingen als: ah, de BV is daar”, lacht hij. “Of ze zijn naam kennen? Neen, ze noemen me de ‘televisieman’. Eerlijk, ik wist niet dat het programma zo’n impact zou hebben. Het lijkt alsof iedereen het heeft gezien.”

‘DNA Nys’ is voortaan opnieuw elke woensdag om 21.30 uur te zien op één.