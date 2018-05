Is Aarschot van krabbenplaag af? DE VOORBIJE JAREN DUIZENDEN, NU AMPER ÉÉN CHINESE WOLHANDKRAB GESPOT GEERT MERTENS

24 mei 2018

02u32 0 Aarschot Is de omgeving van de Demerstraat in Aarschot definitief van de Chinese wolhandkrabben verlost? Aan 's Hertogenmolens werd tot nu toe amper één exemplaar gezien. Sinds vorig jaar loopt er een proefproject om de krabben te vangen. Langs de Demer werden op die manier al meer dan 20.000 krabben gevangen.

Twee jaar geleden kon je 's Hertogenmolens niet bereiken zonder dat het onder je voeten kraakte van de schilden van de gestorven krabben. De toegangswegen lagen bezaaid met kadavers. Dat is vandaag anders. "Ik heb er eentje gezien", vertelt medewerkster Katty De Gaucquier van 's Hertogenmolens. "Ik denk dat de plaag eindelijk verholpen is. De voorbije jaren zagen we ze haast overal kruipen."





Kadavers

Zelfs tot in de kamers van de hotelgasten doken de diertjes op. "Muren van vier à vijf meter hoog hielden de diertjes de voorbije jaren niet tegen", voegt ze eraan toe. "Op een gegeven moment zaten ze zelfs in onze verluchting. Ik herinner me dat ik de eerste keer zei: wauw, een krabje. Dat heb ik me nadien zwaar beklaagd. Een tijd geleden, toen men aan de lift kwam werken, slaakte de arbeider een kreet. In de schacht bleek een laag van dertig centimeter dode krabben te liggen."





Ook de gasten maken er regelmatig grapjes over. "Onlangs vroeg een Engelsman of we geen krabbensandwich konden serveren."





Opvangsysteem

Om de plaag in te dijken nam de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) vorig jaar een installatie in gebruik aan de Demer. Via gladde plastic borden wordt verhinderd dat de diertjes uit het water kruipen op de oevers. Als ze uit de Demer geraken, vallen ze in een opvangbak waar ze onmogelijk uit raken. Het systeem werpt nu zijn vruchten af want er worden amper diertjes waargenomen.





In het naburige Grobbendonk, in de provincie Antwerpen, werd een ander systeem getest. Dat leverde niet minder dan 320.000 krabben op. "Die dieren kunnen alvast geen schade meer aanrichten", luidt het bij de VMM.





"We hopen natuurlijk dat het blijft duren", waarschuwt schepen van Leefmilieu Geert Schellens (sp.a). "Na alle regenval van de voorbije dagen kan het best zijn dat er opeens weer veel dieren opduiken. Op dit moment hebben onze diensten nog geen klachten ontvangen. Dat was de voorbije jaren wel anders. Vooral uit de Demerstraat kregen we toen om de haverklap te horen dat er honderden krabben zaten."





Via ballasttanks

De Chinese wolhandkrabben zijn wellicht als larven in ballasttanks van schepen meegereisd vanuit Azië. Vanuit de havens heeft het dier zich over onze wateren verspreid. Op meerdere plaatsen, waar de stroming goed staat en de leefomstandigheden ideaal zijn, vestigden ze zich. Dat was onder meer het geval aan 's Hertogenmolens.