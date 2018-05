Inwoners en schepenen 'speeddaten' in vernieuwd stadhuis 22 mei 2018

02u35 0 Aarschot Met een speeddate, waarbij je de burgemeester en alle schepenen kon spreken, is het vernieuwde Aarschotse stadhuis zaterdag geopend.

Nummertje pakken, rustig je beurt afwachten in een kleurrijke wachtkamer - mét interactief scherm vol kinderplezier - en daarna naar de open balie voor meer informatie of je document. Het Aarschotse stadhuis moet de inwoners voortaan beter bedienen. "Het stadhuis is omgebouwd tot een klantvriendelijk en toegankelijk gebouw waar de burger centraal staat", zegt burgemeester André Peeters (CD&V). "We maken komaf met lange wachtrijen en met zoektochten doorheen het gebouw. Alle loketten bevinden zich op het gelijkvloers."





Tijdens de opening van het stadhuis konden de inwoners op speeddate met een schepen naar keuze. Tientallen mensen maakten van die vijf minuten gebruik. "Ik woon pas drie weken in Aarschot", zegt Christiane Weckhuyzen, die samen met Marina Weckhuyzen een kijkje kwam nemen. "Dat ik al meteen op speeddate kon met de schepenen, is plezierig. Ik vind dat de tarieven voor het zwembad in Aarschot nogal aan de hoge kant zijn, zeker voor inwoners. Ik heb aan sportschepen Geert Schellens gevraagd of daar niets kan aan veranderd worden."





Aan het stadhuisproject hangt een prijskaartje van 4,5 miljoen euro. De werken zijn nog niet achter de rug. Nu verhuist het zwaartepunt naar de overige verdiepingen. (GMA)