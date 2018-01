Indoor rommelmarkt in Toscanzahoeve 02u26 0

De Toscanzahoeve organiseert een indoor rommelmarkt op zondag 28 januari van 9 tot 16 uur. Je vindt er leuke spullen als decoratie, bureaumateriaal, kleding, schoenen, boeken, cd's, dvd's en artikelen voor dieren. De spullen zijn gebruikt, maar sommige zitten ook nieuw in de verpakking.





Alles is te koop aan een paar euro. De opbrengst gaat naar de vzw Dierenactie. De toegang is gratis. Iedereen is welkom in zaal 1 van de Toscanzahoeve, Milisstichel 3 in Langdorp. (VDWT)