Inbrekers slaan toe op oudejaarsavond 02u33 0

In Aarschot werden er op oudejaarsavond enkele inbraken gemeld.





Net voor middernacht moest de politie uitrukken naar de Korteweg. Daar werd de dief op heterdaad betrapt.





Na de overgang, rond 0.30 uur, werd een volgende inbraak gemeld in de Papenkant en goed een uur later volgden nog twee meldingen, eentje aan de Oude Mechelsebaan en eentje in de Vennestraat. Het nadeel is nog niet gekend. De politie stelt een onderzoek in. (VDT)