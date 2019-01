Inbraakpoging Kristien Bollen

07 januari 2019

Bewoners van een huis aan de Processieweg in Langdorp bij Aarschot stelde gisterenvoormiddag rond 11.25 uur vast dat dieven getracht hadden in te breken. De daders pleegden braak op de achterdeur, schade aan het houtwerk ter hoogte van het slot was duidelijk zichtbaar. De dieven konden de woning echter niet betreden, er werd ook niets gestolen.