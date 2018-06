Inbraakpogingen 22 juni 2018

02u47 0

Een bewoner van een huis aan het Eekhoornbos in Aarschot stelde woensdagnamiddag rond 16.40 uur vast dat onbekenden de omheiningsdraad doorgeknipt hadden. Later op de avond, rond 20.50 uur stelden bewoners wat verderop in de straat vast dat ook bij hen de omheiningsdraad op twee plaatsen was doorgeknipt. (KBG)