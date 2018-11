Inbraakpoging kringwinkel Kristien Bollen

14 november 2018

19u40

In de Kringwinkel Hageland in de Amerstraat in Aarschot stelde men dinsdagvoormiddag rond 9.45 uur vast dat dieven getracht hadden in te breken. De daders pleegden braak op het slot van de garagedeur van het pand maar raakten uiteindelijk de winkel niet binnen.