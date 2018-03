Inbraakpoging in voetbalkantine 08 maart 2018

Aan de voetbalkantine in de Oude Mechelsebaan in Aarschot werd dinsdagavond rond 20.35 uur vastgesteld dat dieven getracht hadden in te breken. De daders raakten de kantine echter niet binnen, er werd dan ook niets gestolen. (KBG)