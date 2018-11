Inbraakpoging in kringwinkel Kristien Bollen

14 november 2018

19u40 0

In de Kringwinkel Hageland in de Amerstraat in Aarschot werden dinsdagvoormiddag rond 9.45 uur vbraaksporen vastgesteld. De daders probeerden het slot van de garagedeur te forceren maar raakten uiteindelijk de winkel niet binnen.