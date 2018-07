Inbraak in huis op Tieltse Baan 03 juli 2018

Bewoners van een huis op de Tieltse Baan in Aarschot stelden zondagochtend rond 9.50 uur vast dat dieven ingebroken hadden. Hoe de daders de woning konden binnendringen en wat de omvang van de buit is, is voorlopig onbekend.





Op de Leuvensesteenweg stelden bewoners dezelfde dag rond 14.50 uur vast dat inbrekers getracht hadden hun woning binnen te dringen, de dieven raakten echter niet binnen. De politie onderzoekt de feiten verder.





(KBG)