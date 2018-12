Inbraak bandencentrale Kristien Bollen

28 december 2018

15u57 0

Op de Nieuwlandlaan in Aarschot braken dieven afgelopen nacht in in een bandencentrale. De daders forceerden een raam aan de voorzijde en doorzochten het bureel. Het alarm trad echter in werking en de daders moesten de vlucht nemen. Toch konden ze wat geld en vier iPad’s meegraaien. De politie die de feiten vast stelde, onderzoekt de zaak verder.