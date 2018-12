In september 2019 opnieuw futsalteam in Aarschot Geert Mertens

07 december 2018

In september 2019 gaat er opnieuw een futsalteam van start in Aarschot. In de jaren zeventig van de vorige eeuw was er al een zaalvoetbalclub actief in de stad maar die hield er jaren geleden mee op. Onder impuls van Dirk Arnoets en zijn zoon Yannick, de grote man van Street Soccer Belgium (SSB), gaat er volgend jaar opnieuw een club van start. En meteen in tweede nationale!

“Ik ben zelf opgegroeid met de club van mijn vader, Zvk Aarschot in tweede nationale”, aldus Yannick. “We spreken nu al over vijftien jaar terug. Het zit bij ons in het bloed. Mijn vader is, na het Aarschotse verhaal, in het bestuur getreden van topclub FS Geiko Hasselt met bekerwinst enkele jaren terug als hoogtepunt.”

Yannick wilde al langer opnieuw starten maar zijn vader hield lange tijd de boot af. “Pas vorig jaar, toen we met een aantal vrienden naar een match gingen kijken, rijpte het idee”, voegt Dirk eraan toe. Hij wordt voorzitter van de club. “Het is belangrijk dat we een groot draagvlak hebben, anders beginnen we er beter niet aan.”

Ondertussen is er een heel team samengesteld met mensen die al heel wat ervaring hebben in het zaalvoetbalwereldje. “Als je de juiste mensen samenbrengt, kan alles”, aldus Yannick. “Wij hebben ambitie en steken die niet onder stoelen of banken. Door onze ervaring weten we wat ons te wachten staan.”

In Aarschot is er enorm veel talent. “Met SSB zien we vaak jonge gasten, van vijftien à zestien jaar, die knappe dingen laten zien”, weet Yannick. “We willen met het Futsal Project Aarschot volop inzetten op de jeugd. Veel spelertjes vragen niets liever om te kunnen zaalvoetballen. Straat- en zaalvoetbal mag je gerust in één adem uitspreken. Er is altijd spektakel te zien: een match telt gemiddeld zes à zeven doelpunten. We willen zeker starten met een U15, U17 en U21-reeks. We willen doorstroming van onderuit en dat kan alleen maar met goede trainers. Ik ben hier persoonlijk bij betrokken. Via mijn Streetsoccer Academie weet ik dat hier al jaren vraag naar is.”

Met Street Soccer Belgium heeft Yannick Arnoets, als bedrijf, het meeste volgers op Instagram in België. “Dat zijn er 166.000", licht hij toe. “Dat zijn er, ter vergelijking, meer dan een voetbalclub als Anderlecht die er 120.000 hebben. Natuurlijk zijn er spelers, zoals Eden Hazard, die er meer hebben.”

Of het concurrentie is voor veldvoetbal? “Zeker niet. Zaal en veldvoetbal moeten hand in hand gaan. Zo promoot de Koninklijke Belgische Voetbalbond het ook.” De club weet ook al wanneer de wedstrijden doorgaan. “Futsalwedstrijden van de eerste ploeg en U21 moeten verplicht doorgaan op vrijdagavond.”

Ook de plaats is al bekend. “Een club in de nationale afdeling hoort thuis in de sporthal Demervallei. Daar zijn ook uitschuifbare tribunes waar veel supporters kunnen zitten. In andere zalen in de buurt, zoals de Mixx in Herselt, is amper plaats voor supporters.”

Wie zich wil engageren of meewerken met de club, kan altijd contact opnemen via de Facebookpagina van de club.