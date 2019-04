Imkersgilde toont creatieve mogelijkheden met bijenwas tijdens Erfgoeddag Tom Van de Weyer

05 april 2019

Imkersgilde Sint-Ambrosius Aarschot, Baal en Omstreken (ISABO) houdt een demonstratie in de Gasthuiskapel tijdens Erfgoeddag op zondag 28 april. De gilde toont enkele creatieve toepassingen met bijenwas, zoals batik en bijenwaskunst (van 10 tot 12 uur en van 13.30 tot 15.30 uur). Je kan zelf waskaarsen gieten (van 13 tot 18 uur) en ambachtelijke honing proeven. Er is ook een mini-bijenexpo (van 10 tot 18 uur), met een kijkkast en een korf met raat. Info op www.isabovzw.com, op de Twitter- en Facebookpagina van ISABO. De gasthuiskapl is in de Gasthuisstraat 22.