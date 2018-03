Ierse pub viert St. Patrick's 16 maart 2018

De Ierse pub Dubh-Linn viert zaterdag naar gewoonte St. Patrick's Day. 17 maart is de Ierse nationale feestdag, waarop de beschermheilige van Ierland wordt herdacht. Van 14 tot 18 uur serveert uitbater Christophe Van Rompaey seafood showder, een vissoep. Hoeden in de vorm van een Guinnesspint, een gegeerd collector's item, worden weer uitgedeeld. Vanaf 21 uur treedt The Vixen 5 op, de coverband van Bert Voordeckers. De inkom is gratis. Iedereen is welkom in de pub in de Testeltsesteenweg 236. (VDWT)