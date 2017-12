Huisvestingsmaatschappijen fuseren vanaf 2018 02u32 0 Foto Bollen Karin Struyf (Huisvesting Tienen), Guy Dumst (voorzitter CNUZ) en Nicole Van Emelen (ondervoorzitter CNUZ) bij het nieuwe logo van de fusiemaatschappij. Aarschot Sociale Huisvesting Regio Landen, Huisvesting Tienen en Samenwerkende Bouwmaatschappij Voor Goedkope Woningen Aarschot gaan vanaf 1 januari 2018 samen door het leven als CNUZ. Samen zullen ze 1.549 huureenheden beheren, waarmee tegemoet gekomen wordt aan een vraag van de Vlaamse overheid.

De Vlaamse overheid wil dat elke sociale huisvestingsmaatschappij tegen 2019 over minimaal duizend sociale huurwoningen beschikt. "Dat was ook het vertrekpunt voor de fusie", zegt kersvers voorzitter Guy Dumst. "Er moesten nieuwe statuten, arbeidsreglementen en huishoudelijke reglementen opgesteld worden. Maar alle raden van bestuur waren het erover eens dat samenwerking de best mogelijke garantie is om onze huisvestingsmaatschappijen sterker te maken."





CNUZ zal 1.549 huurwoningen beheren, verspreid over Aarschot, Budingen, Geetbets, Glabbeek, Hoegaarden, Landen, Tienen en Zoutleeuw. "Voor onze bewoners zal er niets veranderen", zegt ondervoorzitster Nicole Van Emelen. "Integendeel. De nieuwe maatschappij levert alleen maar voordelen op, zoals uitgebreide openingsuren, een betere technische ondersteuning en meer begeleiding door sociale assistenten."





Slakkenhuisje

"De overheid en de huurders vragen meer dan een huisvestingsmaatschappij die gewoon een hoop stenen neerzet", vult Karin Struyf, voorzitter van Huisvesting Tienen, aan. "De nieuwe naam en het logo symboliseren deze nieuwe start. Het slakkenhuisje wijst op huisvesting, maar staat ook voor een veilige haven en geborgenheid. 'Knus' wonen, dus. En om het geheel te ondersteunen, is er onze slogan 'Een stevige thuisbasis'."





Vanaf 1 januari 2018 is de fusie juridisch een feit. De maatschappelijke zetel blijft in Tienen aan de Menegaard. "Maar er komt ook een nieuwe website, waar je gemakkelijk met vragen en meldingen terecht kan", geeft Guy Dumst nog mee. "De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) heeft bovendien dertig miljoen euro uitgetrokken om het bestaande patrimonium van de drie gemeenten te moderniseren." (VDT)