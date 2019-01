Honden- en kattenhotel uitgebrand op Nieuwjaar: vijftien katten overleven brand niet Uitbaters komen met de schrik vrij Tom Van de Weyer

10u43 27 Aarschot In de Huiskens in Rillaar is op Nieuwjaarsdag in de vroege ochtend een woning geheel uitgebrand. De beide bewoners konden tijdig ontkomen en bleven ongedeerd. In de gerenoveerde hoeve was Emmy’s honden- en kattenhotel gevestigd. Alle vijftien katten zijn omgekomen.

De brand ontstond iets voor 7 uur in de ochtend. Het echtpaar probeerde nog katten in veiligheid te brengen, maar moest vluchten voor het vuur. Ze werden opgevangen bij de buren, wat verderop in de straat. “Emmy is er het hart van in. Ze wil zo dicht mogelijk bij haar dieren blijven”, zegt buurvrouw Nicole. De dame werd in shock afgevoerd naar het ziekenhuis, waar ze wordt bijgestaan door slachtofferhulp.

De brandweer van Aarschot kreeg assistentie van bluswagens uit Diest, Tienen en Scherpenheuvel. De alleenstaande hoeve brandde volledig uit. Er moest nog twee uur nageblust worden. Alle vijftien katten die er verbleven zijn in de brand gebleven. Achter het erf was ook een kennel met honden, maar die bleef gespaard.

De straat werd de hele voormiddag afgesloten. Het parket stuurde een deskundige ter plaatse om de oorzaak van de brand te onderzoeken. Eigenaars van huisdieren die verbleven in Emmy’s kattenhotel wordt gevraagd om contact op te nemen met de politie van Aarschot. “Alle gegevens van klanten en dieren zijn in de brand verloren gegaan", aldus de politie.