Honden- en kattenhotel uitgebrand op Nieuwjaar: vijftien katten komen om in de vlammen Solidariteit komt op gang om uitbaters te helpen Tom Van de Weyer

01 januari 2019

10u43 136 Aarschot Emmy’s honden- en kattenhotel, in de Huiskens in Rillaar, is op Nieuwjaarsdag in de vroege ochtend geheel uitgebrand. De beide uitbaters konden tijdig ontkomen en bleven ongedeerd. Alle vijftien katten die er verbleven zijn wel omgekomen.

De brand ontstond iets voor 7 uur in de ochtend. “We werden gewekt door de rook”, zeggen Emmy De Ryck en Eddy Daems. “De woonkamer stond al in lichterlaaie. We hoorden enkele katten schreeuwen.” Het echtpaar probeerde nog katten in veiligheid te brengen, maar moest vluchten voor het hevige vuur. Even verderop in de straat werden ze opgevangen bij de buren.

De brandweer van Aarschot kreeg assistentie van bluswagens uit Diest, Tienen en Scherpenheuvel. De alleenstaande hoeve brandde volledig uit. Er moest nog twee uur worden nageblust. De woning en het kattenverblijf zijn verwoest. Alle vijftien katten die er zaten, zijn in de brand gebleven. Achter het erf staat ook een kennel met honden, maar die bleef gespaard.

Enkele uren voordien, tijdens de jaarwisseling, was Eddy achteraan de wei ingegaan om de honden te kalmeren die paniekerig waren door het vele vuurwer in de buurt.

De straat werd de hele voormiddag afgesloten. Het parket van Leuven stuurde een deskundige ter plaatse om de oorzaak van de brand te onderzoeken.

“Emmy was helemaal overstuur. Ze wilde meteen terug om bij haar dieren te blijven”, zegt buurvrouw Nicole. “Het koppel heeft alles verloren. We bespreken met de buurt hoe we hen de komende dagen kunnen helpen.”

“Onze eigen katten zijn erin gebleven, maar het is veel erger voor onze klanten. Hoe gaan wij hen meedelen wat er met hun huisdier is gebeurd?”, zegt Eddy aangeslagen. “We hebben enkele adressen van eigenaars kunnen recupereren. Gelukkig krijgen we hierbij hulp van andere instanties.”

Eigenaars van huisdieren die verbleven in het kattenhotel wordt aangeraden om contact op te nemen met de politie van Aarschot. “Wij zullen proberen de juiste informatie tot bij de slachtoffers te krijgen”, klinkt het.

Dinsdagmiddag kwamen enkele bezorgde eigenaars hun hond afhalen bij het hotel. “De hondenopvang kan in principe blijven doorgaan, mits ik hier in de nabije omgeving een slaapplaats vind”, zegt Emmy. Kennissen bieden haar voor de komende dagen onderdak aan. “Ik blijf hier en zou graag snel een wooncontainer op het erf hebben. Dit is tenslotte mijn levenswerk. We zullen het opnieuw opbouwen”, zegt Eddy strijdvaardig. “De hulp die ons wordt aangeboden is hartverwarmend.”

Nieuwe burgemeester Gwendolyn Rutten (Open Vld) kwam ter plaatse. “We proberen woensdag zo snel mogelijk de water- en elektriciteitsvoorzieningen in de straat aan te passen, al is een wooncontainer voorlopig niet beschikbaar. Intussen kijkt het OCMW uit naar een noodwoning.”