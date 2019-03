Hobbyist verongelukt bij werken aan droomtuin voor zijn kleinkinderen. “Hij was net met pensioen” Tom Van de Weyer

23 maart 2019

17u35 27 Aarschot Hobbyist Marcel Van Vlasselaer (60) is vrijdag verongelukt tijdens het rooien van bomen achter zijn huis. Een boomstam die aan een kraan hing, viel op zijn hoofd. “Nu hij met pensioen was, wilde hij eindelijk de grote tuin afwerken voor zijn twee kleinkinderen”, zegt zijn zoon Kevin (33) aangeslagen.

“Vrijdagmiddag was het mooi weer en stroopte hij de mouwen op om in het veld te gaan werken”, vertelt Kevin. “Achter zijn huis nabij de beek moesten nog heel wat bomen gerooid worden. De bedoeling was om van het hele terrein een open weide te maken, zodat hij er zijn koeien en schapen kon laten grazen.”

Marcel gebruikte een oude kraan, waarmee hij al dikwijls gewerkt had. “Hij zat op de open bestuurderscabine. Een lange boomstam die in de grijparm lag moet ongelukkig zijn gekanteld toen hij zwenkte met de kraan. De stam kwam recht op zijn hoofd terecht.”

Gekneld onder boom

Van het ongeluk zelf zijn geen getuigen, maar een kennis uit de buurt kwam op het aanhoudend ronkende geluid van de motor af. “Hij zag mijn vader roerloos liggen op de bestuurderszetel, gekneld onder de boom. De brandweer en de mug kwamen om hem uit zijn benarde situatie te redden, maar het was al te laat. Volgens de artsen werd de slag op zijn hoofd hem fataal.” Het parket werd ter plaatse geroepen en stelde vast dat het puur om een ongeval ging.

Marcel was een echte knutselaar en hobbyboer. Achter zijn woning hield hij vijf koeien en enkele schapen.De stallen had hij helemaal zelf gebouwd met gerecupereerd materiaal. “Hij had hiernaast een stukje grond gekocht”, vertelt zijn zoon. “Dat staat nog vol bomen. Hij had dus nog wat werk om de tuin aan te leggen. Een vijver en een moestuin had hij al aangelegd. Deze lente wilde hij er groenten kweken voor zijn twee jonge kleinkinderen. Zij kwamen graag naar de tuin van opa.”

Mijn vader was nog maar pas met pensioen en leek eindelijk rust te hebben gevonden. En dat gebeurt er dit. Zo onwezenlijk. Kevin Van Vlasselaer

Wrang

De familie van Marcel blijft verweesd achter na zijn plotse overlijden. “Ik vind het onwerkelijk om aan mijn zoontje van 2,5 jaar te moeten uitleggen wat er is gebeurd”, zegt Kevin. “Mijn vader was nog maar pas met pensioen en leek eindelijk rust te hebben gevonden bij zijn vriendin Vera, die in de appartementen ernaast woont. Zij is helemaal overstuur.”

Marcel werkte 42 jaar lang bij Roelants Glas in Aarschot, waar hij de kraan bediende waarmee grote ramen worden geïnstalleerd. “Hij was dus een ervaren bestuurder van dergelijke grote machines. Het is des te wranger dat hij op deze manier is verongelukt.”

De uitvaart is vrijdag 29 maart om 10 uur in het crematorium Hofheide in Nieuwrode.