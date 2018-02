Hobbybrouwers gezocht 14 februari 2018

De Aarschotse stadsbrouwerij is op zoek naar hobbybrouwers voor de zondagse biernamiddagen. "Het Bruine Café is al jaren het centrum van de Vlaams-Brabantse streekbieren", zegt schepen van Cultuur Steven Omblets (CD&V).





"We merken echter dat er ook interesse is van andere hobbybrouwers en bierliefhebbers. Daarom willen we geïnteresseerde hobbybrouwers de mogelijkheid bieden hun bieren voor te stellen op de zondagse biernamiddagen." Binnenkort lanceert de Stadsbrouwerijen bovendien nog een aantal nieuwe bieren. Zo wordt het bier Duc binnenkort voorgesteld en laat ook de nieuwe Aarenberger niet lang mee rop zich wachten. De eerste biernamiddag vindt plaats op zondag 4 maart van 14 tot 18 uur.





Wie interesse heeft, kan contact opnemen met Toerisme Aarschot: 016 56 97 05 (GMA)