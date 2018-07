Hitte schrikt bezoekers Fundays niet af 09 juli 2018

De Fundays hebben na afgelopen weekend een succesvolle veertiende editie achter de rug. Nieuw was de kinderanimatie met Disneyfiguren op de Grote Markt. "Van de warmte hadden we weinig last. Op het Kerkplein vonden de bezoekers van de optredens verkoeling tussen de bomen en bebouwing", zegt organisator Serge Smets. "Vrijdagavond laat was er een klein opstootje met Rode Duivel-fans aan het scherm in de Bonenwijk. Ze waren dronken van geluk na de match tegen Brazilië. Andere incidenten waren er niet. Zaterdag was het wel erg warm tijdens de grootste rommelmarkt van het Hageland. Sommige standhouders zijn om die reden vroeger gestopt. De rommelmarkt heeft dit jaar haar maximale capaciteit bereikt, met 300 standhouders over een lengte van twee kilometer." (VDWT)