Hiphopzangeresje Cato geselecteerd voor Nieuwe Lichting Na Portland maakt opnieuw talent uit de regio kans Geert Mertens

27 januari 2019

15u01 1

De 18-jarige Cato Vercammen uit Betekom is, met haar muziekproject ICTO, geselecteerd voor de Nieuwe Lichting van Studio Brussel. Deze wedstrijd, die op zoek gaat naar nieuw muzikaal talent, is dé springplank naar succes voor heel wat artiesten. Vorig jaar werd ook al een groep uit de regio verkozen tot winnaar: Portland van muzikant Jente Pironet uit Scherpenheuvel-Zichem.

“Mijn eerste reactie? Ik was echt helemaal in shock”, zegt de jonge zangeres. “Ik had nooit verwacht dat ik erbij zou zijn. Je moet weten dat ik nog maar een jaartje goed bezig ben met muziek. In het zesde middelbaar zong ik wel al een beetje maar ik deed dat anoniem. Ik zei tegen iedereen dat het voor de grap was. Sinds een half jaar werk ik samen met een producer: Anders uit Kontich.”

Cato maakt ‘hiphop met happy vibes’. Jan Paternoster van the Black Box Revelation was meteen fan. “Het is de belichaming van de jeugd van nu”, zei hij. “Een soort moderne versie van droompop. Een mix tussen Soko en M.I.A. met een hiphopjasje over.”

Allemaal lovende woorden die Cato doen blozen. “Mijn teksten schrijf ik allemaal zelf”, lacht ze. “Op dit moment heb ik zelfs nog nooit opgetreden. Daar komt binnenkort verandering in. Onze eerste show in Hasselt ligt vast. Of ik daarvoor met een band ga samenwerken? Neen, mijn producer heeft een dj-booth. Hij gaat live de percussie verzorgen. Ik wil nu met ICTO zoveel mogelijk optredens vastleggen voor de zomer. Hopelijk opent ‘De Nieuwe Lichting’ heel wat deuren.”

Wie haar muzikale voorbeelden zijn? “Ik luister zelf veel naar Cardi B, Miss Angel en Offset maar evengoed ben ik beïnvloed door oude disco”, voegt ze eraan toe. “Zolang het maar happy is en je er goed op kan dansen.”

Cato is dit jaar begonnen met haar studies muziekmanagement aan de PXL-hogeschool in Hasselt. “Ik had eigenlijk nooit verwacht dat ik als artiest zou kunnen doorbreken”, gaat ze verder. “Ik wilde wel de muziek ingaan. Ik dacht eerder dat het me als manager wel zou lukken maar kijk... Ondertussen heb ik zelf een manager.”

Succes brengt ook giftige reacties mee. Dat heeft ze al ondervonden. “Maar ik ga me er niet toe verlagen om er op te reageren”, gaat ze verder. “Ik vond het zelfs hilarisch: één gast postte op een forum dat het precies een parkiet was die tekeer ging in mijn muziek. Ik gebruik nogal veel percussie, zie je. En dat klinkt, volgens sommigen, blijkbaar als een parkiet. Mijn familie en vrienden zijn wel keifier.”

Of ze in de voeten van Portland wil treden? “Eerlijk, ik heb het nog niet beluisterd”, zegt ze. “Maar ik ga dat nu wel doen!”

Wie Cato en ICTO wil steunen, kan stemmen. Dat kan via nieuwelichting.stubru.be