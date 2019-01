Herstart werken Langdorpsesteenweg Geert Mertens

05 januari 2019

19u52 0

Na de kerstvakantie hervat de aannemer de werken op de Langdorpsesteenweg. De riolering in de Craenenskapelstraat is ondertussen aangelegd en de onderlaag van de asfalt werd aangebracht. In de Doornbergstraat vindt de aanleg van de gescheiden riolering plaats. Vanaf 7 januari start de aannemer met rioleringswerken op de Langdorpsesteenweg. Ook daar wordt gescheiden riolering aangelegd. Hij werkt naar de top van de Doornbergstraat toe. Het einde van de werken is gepland in juli 2019.