Herseltsesteenweg opnieuw dicht om berm te verbreden Tom Van de Weyer

12 februari 2019

19u33 0 Aarschot De Herseltsesteenweg wordt opnieuw twee maanden afgesloten voor werkzaamheden aan het wegdek. De middenberm ter hoogte van basisschool De Hoogvlieger is blijkbaar niet breed genoeg gemaakt, door een fout van het studiebureau.

De herinrichting van de Herseltsesteenweg door het Agentschap Wegen en Verkeer heeft twee jaar geduurd. Lange tijd werd het verkeer omgeleid langs Gijmel en de Liersesteenweg. In april vorig jaar werd de weg eindelijk weer opengemaakt.

Ter hoogte van de basisschool De Hoogvlieger blijkt nu een fout te zijn gemaakt door het studiebureau. De middenberm en de voorsorteerstrook zijn er te smal bevonden. Over een afstand van 250 meter moet de rijbaan breder worden gemaakt. Ook de parking van de school zou worden uitgebreid.

De aanpassingswerken starten op 4 maart en duren tot begin mei. Het verkeer in de richting van Aarschot kan gewoon verder rijden. Het verkeer in de richting van Herselt zal worden omgeleid via de Gijmelstraat.